Harder ÖVP will Löwen-Rückkauf prüfen

Denn sollte Inside96 in die Insolvenz schlittern, verlöre die Gemeinde wohl jeglichen Einfluss auf die weitere Entwicklung des Areals, so Bickel. Der VP-Politiker glaubt an die Möglichkeit eines Neustarts: „Ich habe bereits Gespräche mit einigen potenziellen Investoren aus Hard geführt und es wäre grundsätzlich bei einigen Interesse da, den Löwen zu entwickeln.“ René Bickel sieht in Hard die gesamte Dorfentwicklung in Gefahr. Er fordert daher einen kompletten Neustart.