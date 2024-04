Raptors beenden Pleitenserie nach 15 Spielen

Die Toronto Raptors haben ihre Niederlagenserie in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ohne den weiterhin verletzten Jakob Pöltl beendet. Die Kanadier setzten sich nach 15 Pleiten in Folge am Freitag (Ortszeit) bei den Milwaukee Bucks überraschend mit 117:111 durch. Österreichs NBA-Legionär Pöltl hatte sich vor einem Monat beim zuvor letzten Raptors-Sieg gegen die Charlotte Hornets eine Fingerverletzung an der linken Hand zugezogen und fällt seitdem aus.