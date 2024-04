Der endlose Kampf gegen Jugendarbeitslosigkeit

Ein massives Plus von 23,6 Prozent bei den Arbeitslosen unter 25 Jahren lässt beim Kärntner Arbeitsmarktservice (AMS) die Alarmglocken schrillen. Denn während in allen anderen Altersgruppen die Zahlen sinken, gab es in dieser Kategorie einen heftigen Anstieg. „Das spricht klar gegen den Trend“, sagt Kärntens AMS-Chef Peter Wedenig, der die Gründe für die hohe Arbeitslosenquote nicht auf die Faulheit der jungen Menschen zurückführen möchte.