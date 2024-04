Hier wartet geballtes Outdoor-Wissen auf Sie!

Die „Bergkrone“ hat sich für Sie natürlich wieder etwas ganz Besonderes überlegt! So werden neun Kärntner Bergwanderführer in der Messehalle 2 von ihren Touren durch den Alpen-Adria-Raum berichten: Etwa Roland Stadler, der alle neun Pilgerwege Kärntens kennt und im Sommer zu gemeinsamen Wanderungen einlädt; oder Stefanie Fössl aus Kleblach-Lind, die nie allein in den Bergen unterwegs ist – denn sie wandert immer in Begleitung von ein oder mehreren Lamas. Als Highlight bringt Fössl übrigens einen ihrer tierischen Gefährten mit zur größten Outdoor-Messe Österreichs. Wer gerne auch in unserem Nachbarland Italien unterwegs ist, sollte die Vorträge von Alt-Landeshauptmann Gerhard Dörfler nicht verpassen. Dabei erzählt er von seinen Abenteuern rund um den Fluss Tagliamento in Oberitalien.