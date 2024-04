Swarovski-Rebellen blitzen bei Höchstgericht ab

Eine „Rückabwicklung der Rückabwicklung“ steht jetzt an. 2020 hatte der damalige Geschäftsführer Robert Buchbauer – selbst Urenkel des Firmengründers – einen Umbau des Konzerns eingeleitet, mitsamt zahlreicher Kündigungen in Wattens. Im Zuge dieser Strukturreform stieg die Schweizer Swarovski International Holding mit über 80 Prozent in die Daniel Swarovski KG in Österreich ein.