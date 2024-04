Sabrina Carpenter zog sich für Kim Kardashian aus

Für ihre neueste Skims-Dessous-Kollektion hat Kim Kardashian Sängerin und Schauspielerin Sabrina Carpenter vor die Kamera gebeten. In sexy BHs, Korsagen und Höschen sowie in halterlosen Strümpfen wurde die 24-Jährige in einem Teenie-Zimmer im Stile der 90er-Jahre in Szene gesetzt – Schnurlos-Telefon und Walkman inklusive.