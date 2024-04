Terrorangst? England-Frauen setzen auf Ex-Militärs

Sie soll ein Sport-Fest der Sonderklasse werden, ein Schaulaufen der großen Nationen und Stars des europäischen Fußballs sowie die Fans vor Ort und vor den TV-Geräten begeistern – aber immer öfter drängen angesichts der nahenden Fußball-Europameisterschaft auch Terrorsorgen in den Vordergrund! So etwa bei den Frauen von Englands Teamstars. Die wollen ihre Sicherheit bei dem in Deutschland stattfindenden Turnier nun gar in ihre eigenen Hände nehmen …