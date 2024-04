Erste Botschaft aus der Admira-Zukunft

Mit dem 3:2 gegen die Vienna feierte Stripfing den ersten Sieg nach sechs, teils herben Pleiten, entzog sich somit dem näher gerückten Abstiegskampf der Zweiten Liga. Beeindruckender ist hingegen die aktuelle Bilanz der Admira, die am Ostersonntag weiter gefestigt wurde. Das 3:1 auswärts gegen Sturm II war der fünfte Sieg in den letzten sechs Runden, der dritte in Serie – das gab’s seit dem Abstieg der Südstädter noch nie. Und ermöglicht dem Klub natürlich, auch auf dem Rasen bereits an die Zukunft zu denken.

„Wir wollten sehen, wie er sich tut“

Das Debüt von Torhüter und Celtic-Leihgabe Tobi Oluwayemi war diesbezüglich eine erste Botschaft, keine Entscheidung gegen die etatmäßige Nummer eins, Christoph Haas, sondern eine für den 20-jährigen Engländer. „Wir wollten sehen, wie er sich tut – wichtig für ihn, für uns, für Celtic Glasgow“, erklärte Sportdirektor Peter Stöger. „An sich haben die Trainer freie Hand, diese Personalie war jedoch abgesprochen.“ Oluwayemi gab jedenfalls eine Empfehlung ab...