Er sucht, sie sucht: „Speed Dating“ mit 60+

Nach langer Pause Start in nächste Runde

Nach eineinhalb Jahren Pause dreht sich in Wals wieder einen Nachmittag lang alles um die Liebe. Am Werk sind Margit Wallner, die die Idee zu der Veranstaltung hatte, und Brigitte Költringer, die das Betreute Wohnen im „Walser Birnbaum“ leitet. „Ältere Menschen sollen nicht vereinsamen, sondern aktiv bleiben, auch in der Liebe“, sagt Wallner. Mitveranstalterin Költringer ergänzt: „Wir haben genügend Frauen auf der Liste. Aber es sind noch zu wenige Männer. Wir raten ihnen, sich zu trauen.“