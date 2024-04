„Ich hatte in meiner Jugend große Komplexe“

„Wenn dir in deiner Jugend drei Mädels, in die du schwer verliebt bist sagen: ,Wärst du bloß zehn Zentimeter großer’, sitzt der Stachel schon tief“, erzählt Entertainer Tricky Niki. Sein vermeintliches Manko hat der 48-Jährige mittlerweile in seinen Vorteil verwandelt. Er brachte sich das Bauchreden und Zaubern bei. In seinem neuen Programm „Größenwahn“ nimmt er sich sogar selbst mit seiner Körpergröße von 1,70 Meter aufs Korn.