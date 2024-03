Sogar Wade zeigt: LASK-Kapitän baut auf Gott!

Dies steht auf Kroatisch als Tattoo am rechten und damit am stärkeren Fuß von Robert Zulj. Dem LASK-Kapitän. Der am 11. Februar und damit vor fünf Spielen bzw. 450 Minuten als letzter Linzer ein Tor erzielt hatte. In der 92. Minute mit seinem schwächeren Linken zum 2:2-Ausgelich gegen den heutigen Gegner Austria Klagenfurt. Sein neuntes Saisontor. Ehe für den 32-Jährigen eine Leidenszeit begann: