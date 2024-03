Die Weltranglisten machen viel Mut für Olympia

Wie gut ist Österreichs Sommersport? Rund vier Monate vor den Olympischen Spielen lautet die erfreuliche Antwort: sehr gut, vor allem in der Breite. Blickt man auf Weltranglisten oder Weltbestenlisten in den Disziplinen, in denen heuer in Paris um Medaillen gekämpft wird, finden sich 20 Österreicher (oder Duos) in 18 Disziplinen unter den Top 10, zwei aktuell sogar an der Spitze.