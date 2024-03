In St. Pölten wütet der Rotstift

Mit seinem erst zweiten Tor im 87. Profispiel für St. Pölten (sein erstes erzielte er noch in der Bundesliga vor vier Jahren gegen die WSG Tirol) setzte Christoph Messerer am Freitag den frühen Grundstein (9.) zum 3:1-Sieg im Zweitliga-Derby gegen Schlusslicht Amstetten. Der 22-Jährige wurde dabei erneut von Hartbergs Scout Rene Swete beobachtet, ist neben Julian Keiblinger und David Riegler einer jener SKN-Spieler, denen im Sommer der Sprung in die höchste Liga zugetraut wird.