Das steckt hinter Benkos Insolvenz-Tsunami

Kaum flüssige Mittel

Dieser Schritt kam wenig überraschend: Zum einen dürfte die Pleite der Stiftung offenbar auch von Forderungen diverser Co-Investoren der Signa-Gruppe ausgelöst worden sein, die das vertraglich verankerte Recht hatten, ihre Anteile am verworrenen Konglomerat wieder an Benko zurückzugeben. In Summe hält diese Stiftung nämlich 66 Prozent der Anteile an der Signa Holding (10,1 Prozent direkt, 55,97 Prozent indirekt über Tochterunternehmen mit teils sperrigen Namen).