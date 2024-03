Lionel Messi verrät: „Ich höre auf, wenn …“

„Ich bin sehr selbstkritisch. Wenn ich das Gefühl habe, dass es an der Zeit ist, diesen Schritt zu gehen, werde ich es tun – unabhängig vom Alter.“ Der Stürmer von Inter Miami feiert in drei Monaten seinen 37. Geburtstag. „Solange ich mich gut fühle, werde ich weiter spielen. Denn das ist es, was ich mag und was ich kann.“