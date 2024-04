Wie sehr stört Sie Lärm in den Öffis?

Wie hoch ist Ihre Toleranzgrenze, was Lärm in den Öffis betrifft? Fühlen Sie sich dadurch gestresst? Muss man ihn als Teil des urbanen Lebens bis zu einem gewissen Grad einfach aushalten können oder beeinflusst dieser Ihre Entscheidung, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen? Bräuchte es Ihrer Meinung nach bestimmte Regelungen, um etwa Lärm durch Handynutzung einzudämmen? Schreiben Sie uns, was Sie darüber denken, wir freuen uns auf einen regen Austausch in den Kommentaren!