Noch vor Streik: Nächste AUA-Versammlung schon fix

Für den AUA-Chefverhandler Sciortino sei es hingegen nicht so relevant, was das Lufthansa-Personal verdient, sondern vielmehr, was man sich leisten kann. Der deutsche Markt sei anders als Österreich, etwa bei der Kaufkraft. Und auch der Anteil an Low-Cost-Airlines ist in Österreich höher. Dazu komme noch, dass bei der AUA viele Leistungen gratis oder besser als bei der Lufthansa seien. Dazu zählen zum Beispiel die Reinigung der Uniformen, kostenloses Crew-Essen, weniger Stand-by, weniger kurzfristige Dienstplanänderungen usw.