Skandinavier sollen den Kärntner Tourismus beleben

Nicht nur der Kärnten Tourismus und der Klagenfurter Flughafen zeigen sich seit Längerem bemüht, neue Märkte in ganz Europa zu erschließen und damit Urlauber an Wörthersee und Co. zu locken. Auch Kärntner Hotelbetriebe machen sich Gedanken, wie sie neue Gäste in ihre Beherbergungsbetriebe locken können. Einen ganz neuen Markt haben jetzt mehrere Betriebe am Wörthersee für sich entdeckt: Skandinavien.