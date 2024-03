Wales oder Polen – wer wird Österreichs EM-Gegner?

Vor den Augen eines ÖFB-Scouts wird heute in Cardiff der letzte Gegner der österreichischen Fußball-Nationalmannschaft bei der EURO im Sommer in Deutschland ermittelt. Im Play-off-Finale duellieren sich Wales und Polen um einen Platz in der EM-Gruppe D mit Österreich, Frankreich und den Niederlanden. Der Sieger ist am 21. Juni (18.00 Uhr) im Berliner Olympiastadion Gegner des ÖFB-Teams.