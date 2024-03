„Der schöne Schauer“ zu Ostern in Hallstatt

Bonsai aus Knochen

Die japanische Künstlerin Haruko Maeda findet genau in diesem Spannungsfeld das Thema ihrer Kunst, die sie erstmals in Hallstatt präsentiert. Sie bespielt das Pfarrhaus, das Beinhaus und die Gruft mit Installationen, unaufdringlich, schlicht, ja sogar besinnlich. Sie gibt zudem recht Persönliches preis, präsentiert etwa die „Letzte Mahlzeit“ ihrer Großmutter oder einen Bonsai aus Knochen. Korallen, Keramik und Textilien werden in künstlerische Objekte verwandelt, die an Reliquienverehrung erinnern.