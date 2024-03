VP-Forderung: Datenerhebung für Drogenprävention

In Kärnten beteiligen sich neben Klagenfurt auch der Abwasserverband Millstättersee an dieser großflächigen Untersuchung. Und wenn es nach der VP geht, dann sollte sich die Stadt Villach ebenfalls an dieser Erhebung beteiligen. Bereits im Jahr 2019 gab es eine Forderung von Seiten der türkisen Mandatare.