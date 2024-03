Neuer Anti-Drogenchef: „Konsumenten werden jünger“

„Fahnder leisten hervorragende Arbeit“

„Suchtgiftkriminalität ist ein Kontrolldelikt. Die Zugriffe belegen nur, dass die Ermittler in Villach hervorragende Arbeit leisten. Gehandelt wird mittlerweile in ganz Kärnten – Dealer und Konsumenten findet man überall. Neben gezielten Ermittlungen sind wir im Drogenbereich vor allem aber auch auf Hinweise angewiesen.“ Besonders alarmierend: „Die Konsumenten werden jünger – da es ist in der heutigen Zeit dank Internet um vieles einfacher ist, an Suchtgift zu kommen, als noch vor zehn, oder 20 Jahren.“