Lebenslange Haft für Chinas Ex-Verbandschef!

Anklage im September

Mitte Februar 2023 war bekannt geworden, dass eine Disziplinarkommission gegen den damaligen Präsidenten des Fußballverbands ermittelt. Im September wurde Chen angeklagt. In den Monaten nach dem Ermittlungsverfahren gegen ihn gerieten weitere Funktionsträger ins Visier der Ermittler. Am Dienstag ergingen so Urteile gegen die ehemaligen Funktionäre Dong Zheng, Chen Yongliang, Yu Hongchen und Liu Lei. Sie wurden zu Haftstrafen zwischen zweieinhalb und 14 Jahren verurteilt.