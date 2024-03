Rosenkrieg! Ehefrau schießt gegen Leipzig-Legende

Der Neuanfang in New York sei nur „ein Neuanfang für dich und dein Leben“ gewesen. „Es war nur so, dass die Kinder und ich vorher nichts davon wussten“, so Shanga, die mit dem Kicker zwei kleine Töchter hat. „In den Zeitungen haben wir gelesen und gesehen, dass es dir gut geht und du ‚jeden Moment genießt.‘ Du hast auch Pläne für die Zukunft. Wir wussten nichts davon. Wenn die Reporter nur wüssten, dass du in den letzten Wochen mehr mit ihnen als mit deiner Familie gesprochen hast.“