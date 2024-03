Warum am Bauhof viele „verbotene Plakate“ landen

Besonders Politiker und ihre Wahlkampfhelfer geben sich derzeit bei den Bauhöfen in Innsbruck die Klinke in die Hand. Der Grund: Sie holen ihre Wahlplakate wieder ab, die die Behörde entfernen ließ, weil sie verkehrsbehindernd abgestellt waren und Regeln nicht entsprochen haben. Die Regeln sind in diesem Fall ein Bundesgesetz, das die Aufstellung reglementiert und genau das eigentlich verhindern soll, was derzeit in Innsbruck gang und gäbe ist: Wildwuchs pur.