Jetzt LIVE: PK mit Rangnick vor Duell mit Türkei

In der jüngeren Vergangenheit hat das österreichische Nationalteam gegen die Türkei nicht gut ausgesehen. Von den sieben Duellen mit den Türken in diesem Jahrtausend haben die Österreicher fünf verloren. Der einzige volle Erfolg gelang in einem Test im August 2012 in Wien mit 2:0. Der türkische Fußball hat zuletzt einen kleinen Aufschwung hinter sich. Unter Neo-Teamchef Vincenzo Montella qualifizierte sich der WM-Dritte von 2002 erstmals als Gruppensieger für eine EM.