Klosterneuburg weiter voran, Gmunden nun Zweiter

Klosterneuburg hat in der Basketball-Super-League der Männer weiter Platz eins inne, dahinter ist Gmunden nun erster Verfolger. Während die zuletzt strauchelnden Dukes am Sonntag das NÖ-Derby gegen den SKN St. Pölten klar mit 91:68 für sich entschieden, profitierten die Swans von einer Niederlage der Flyers Wels in Traiskirchen.