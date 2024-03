Wirbel um Brunnen-Stilllegung in Großpetersdorf

Ehemaliger Amtsleiter äußert Bedenken

Zu Wort meldete sich auch Großpetersdorf Ex-Amtsleiter: In einem offenen Brief appelliert er an den Gemeinderat die Neuorientierung der Wasserversorgung zu überdenken, denn es sei in Zeiten des Klimawandels und des sinkenden Grundwasserspiegels unverantwortlich die beiden funktionierenden Trinkwasserbrunnen aufzulassen. Indes ortet Bürgermeister Kahr ein „politisches Spiel, welches im höchsten Stil von der ÖVP geplant war, denn den Beschluss für den Fitness- und Vitalpark hat man mitgetragen.“