„So wird des nix!“

So bewundernswert Verstappens Superlauf mit neun Siegen in Serie auch war, desto eintöniger verlief die Formel 1. Nur verschiedene Siegertypen und ausgeglichene Rennen können den Hype um die Königsklasse weiter vergrößern. Zwei Tische daneben wurde Österreichs erster Test im EM-Jahr analysiert. „Bis auf das schnelle Tor war da net viel dabei“, warf ein älterer Herr in die Runde, der Sitznachbar nickte: „So wird des bei der EM wohl nix ...“