Zermatt-Rennen aus dem Weltcup-Kalender gestrichen

In der nächsten Saison finden in Zermatt/Cervinia keine alpinen Weltcup-Rennen statt. Diese Entscheidung fällten die Organisatoren in Absprache mit den Verantwortlichen von Swiss-Ski, des italienischen Wintersport-Verbands (FISI) und des Internationalen Skiverbandes (FIS). Je näher das Ende des laufenden Weltcup-Winters rückte, desto mehr wurden die Abfahrten am Fuße des Matterhorns wieder zum Thema.