Bontus surfte haarscharf an einer Medaille vorbei

„Valentin hat noch viel Potential“

Etwas zwiespältig fiel auch das Resüme von OeSV-Sportdirektor Matthias Schmid aus: „Es ist schade, dass es am Ende keine Medaille geworden ist – dazu hat das nötige Glück gefehlt. Er war aber erst das dritte Mal in der Medal-Series, daraus gilt es zu lernen und eine Routine in dieser Finalsituation aufzubauen. Allgemein können wir mit der Leistung sehr zufrieden sein. Valentin hat über den Winter gut gearbeitet und sich in den Top-6 etabliert, das Podium ist in Reichweite. Er hat noch viel Potential und wird auch die nächsten Schritte setzen“.