„Ich weiß selber gerade nicht, was passiert ist heute.“ Daniel Huber konnte es selbst kaum fassen. Mit einer irren Flugshow am Sonntag in Planica holte sich der ÖSV-Adler, der erst 247 Meter und dann 242,5 Meter sprang, nicht nur den Tagessieg, sondern auch die kleine Kugel für den Skiflug-Weltcup.