Rangnick: „Allein das war das Eintrittsgeld wert“

Und dann wäre da noch das „absolute Traumtor“ durch Andreas Weimann zum 2:0: „Es war super vorbereitet von Romano (Schmid, Anm.). Aber den Ball am langen Pfosten so zu verwerten, muss man einmal machen.“ Schmid brachte Rangnick sogar als Kandidat für die Startelf, etwa am Dienstag gegen die Türkei, ins Spiel. Er habe hervorragend trainiert, dazu in Bremen regelmäßig abgeliefert und sei voller Selbstvertrauen.