FPÖ-Tschürtz hält weiter an Polizeipferden fest

„Anerkannt in anderen Ländern“

Burgenlands FPÖ-Klubobmann Johann Tschürtz – seit jeher ein Verfechter der Polizeipferde – zeigt sich nun empört über die Kritik an der Idee und bricht erneut eine Lanze für das Projekt. Berittene Einheiten hätten viele Vorteile und seien auch im Gelände flexibel einsetzbar: „Die berittene Polizei wird eindrucksvoll in allen Ländern von der Bevölkerung anerkannt.“