Experte über Kraft: „Ein Killer im positiven Sinn“

Dabei, so der ehemalige ÖSV-Adler, blicke man auch in Österreich auf schwierigere Zeiten zurück: „Österreich hatte auch eine kleine Delle vor sechs, sieben Jahren. Da sind ein paar Springer zerschellt an der Generation Morgenstern, Schlierenzauer, Kofler, Koch und Loitzl. Aber man hat neuen Schwung aufgebaut und im Moment steht Österreich einzigartig dar - vielleicht besser denn je.“