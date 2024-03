Weis(s)e Männer

Genau so kamen die Äußerungen von Papst Franziskus an, als er unlängst in einem Interview für das Schweizer Fernsehen die Ukraine zu Friedensverhandlungen mit Russland aufgerufen hat. „Der Stärkere ist derjenige, der die Situation sieht, der an die Menschen denkt, der den Mut hat, die weiße Fahne zu hissen, zu verhandeln“, sagte er wörtlich.