ÖSV-Dame hört auf: „Das nahm mir die Freude“

Sieg in Zauchensee und viele Verletzungen

Die Speed-Spezialistin konnte seit ihrem Weltcup-Debüt im Dezember 2014 insgesamt 13 Top-10-Ergebnisse im Weltcup erzielen und feierte in Zauchensee 2017 mit dem Weltcupsieg in der Abfahrt einen ihrer schönsten Erfolge. Die Götznerin wurde in ihrer sportlichen Laufbahn von vielen Verletzungen zurückgeworfen. Nun winkt ein neues Kapitel in ihrem Leben.