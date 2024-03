Fast alle Parteien sind „Bohrmeister“ nach Gas

Gas soll in OÖ bleiben

Oberösterreich treibe den Ausstieg aus fossilen Energien voran, in einer Übergangsphase brauche aber gerade die Industrie noch Erdgas, so ÖVP-Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner, der ankündigt: „Wenn sich ADX für die Gewinnung entscheiden sollte, wird es konkrete Gespräche geben, dass dieses Gas bevorzugt an oö. Unternehmen geliefert werden soll.“ Regierungskollege und LH-Stv. Manfred Haimbuchner will sich nicht an Spekulationen zum möglichen Gasvorkommen beteiligen, betont aber allgemein: „Dass wir Gas noch weiter als Brückentechnologie brauchen werden, ist für mich völlig klar.“