Wähler könnten Listen noch durcheinanderwirbeln

Wiedl weiß wie‘s geht

Spannung ist auf jeden Fall in Dornbirn angesagt, wo 2019 drei Mandate errungen wurden. Diese würden theoretisch Hanno Lecher, Patrick Wiedl und Angelika Benzer zukommen. Für die Hohenemserin ist der Landtagssitz aber alles andere als sicher. Verliert die ÖVP an Stimmen, fallen zuerst die Mandate in Dornbirn und Feldkirch weg.