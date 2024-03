Wenn der Lebensweg durchkreuzt wird

Schon im 4. Jahrhundert waren Wallfahrten zu den heiligen Stätten in Jerusalem üblich – doch nicht jeder konnte sich die Reise leisten. Also wurden die Leidensstationen Christi auch in Kärnten symbolisch dargestellt. Anfangs gab es nur wenige Stationen, oft in wunderschöner Landschaft auf einem Hügel, auf einem Kalvarienberg, der an die Hinrichtungsstätte Golgota erinnert.