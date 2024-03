Ukraine-Linie des Kanzlers sorgt in EU für Kritik

Gewinne in „etwas Gutes“ stecken

„Nach österreichischer Vorstellung soll viel in den Wiederaufbau investiert werden“, erklärte der Kanzler. Die Position der Neutralen sei klar: „Man muss den Staat Ukraine unterstützen, damit er weiterbestehen kann.“ Die Gewinne sollen aber in „etwas Gutes“ gesteckt werden.