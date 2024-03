Wanderung zu einem sagenhaften Kleinod

Aus der Zeit der Walserbesiedelung

In ihrem Inneren beherbergt die Kirche zahlreiche kunsthistorisch bedeutsame Werke. Im Untergeschoss befindet sich noch ein Beinhaus, welches einst aufgrund der begrenzten Platzmöglichkeiten am alten Friedhof angelegt wurde. Beinhäuser sind in Vorarlberg eine Seltenheit und die sich in St. Martin befindlichen Knochen und Schädel sollen teilweise noch aus der Zeit der Walserbesiedelung stammen. Im gepflasterten Durchgang steht zudem ein archaisch wirkendes, niederes Steinkreuz direkt an der Kirchenwand.