Eklat um Ski-Queen Lara Gut-Behrami in Saalbach!

Verscherze es dir nie mit einer Ski-Queen, du wirst es bereuen – so oder so ähnlich wird wohl Erfolgstrainer Alejo Hervas aktuell denken, wenn ihm sein Schützling Lara Gut-Behrami in den Sinn kommt. Oder besser Ex-Schützling. Denn die Schweizerin, die sich dieser Tage den Gesamtweltcup und die Riesentorlauf-Kristallkugel gesichert hatte, sorgte beim Weltcup-Finale in Saalbach für einen Eklat und feuerte Hervas …