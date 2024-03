Auch der Kärntner Immobilienmarkt bricht ein

Am stärksten war die Nachfrage noch in Villach und Umgebung. „Villach Stadt und Land sind mit 2373 Verbücherungen der zweitstärkste Landbezirk in Österreich. Da hat es nur ein Minus von acht Prozent gegeben“, bestätigt Lobnik. „Im Rest Kärntens schaut es weniger gut aus.“ In Klagenfurt hinkt mit minus 10,5 Prozent nur wenig hinterher. Besonders stark war der Rückgang im Bezirk Hermagor. Nach einem Rekord 2022 bedeuten minus 32,4 Prozent und 315 Verbücherungen den letzten Platz.