EU plant Zölle für ukrainische Agrarprodukte

Österreichisches Mahnschreiben an die Kommission

Wie vor Kurzem berichtet, schickten Landwirte aus Österreich wegen der Getreideimporte ein Mahnschreiben an die EU-Kommission. „Die Importe aus der Ukraine müssen wieder zurück auf ein Niveau, wie wir es vor dem Krieg hatten. Dazu braucht es Kontingente, Zölle und strenge Kontrollen der Qualitätsstandards“, appellierten die Europa-Abgeordneten Christian Sagartz aus dem Burgenland und Alexander Bernhuber, dessen politische Heimat in Niederösterreich liegt (beide ÖVP).