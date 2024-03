Schreibt ÖSV-Adler Kraft in Planica Geschichte?

Was gelingt Slowenen?

Doch der Kampf um die letzte Entscheidung bei den Männern ist kein Duell. Auch die starken Slowenen haben auf ihrer Heimschanze ein Wörtchen mitzureden. Allen voran Timi Zajc und Peter Prevc, die mit 94 bzw. 98 Zählern Rückstand noch Chancen haben. Peter Prevc wird besonders motiviert sein, beendet der Weltcup-Gesamtsieger 2015/16 doch in Planica seine erfolgreiche Karriere. In jener Saison hatte er übrigens 15 Mal triumphiert. Diesen Rekord könnte Kraft mit einem Einzel-Double am Wochenende einstellen.