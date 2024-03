Schottland-Legionär muss unters Messer

Was danach passiert, steht aber noch in den Sternen. Sein Vertrag bei den „Hearts“ läuft bekanntlich Ende Mai aus. Bis dahin wird der 30-Jährige vielleicht auch wieder komplett „hergestellt“ sein. Aber die lediglich 509 gespielten Minuten – in allen Bewerben zusammen – sind kein Plus für Haring im Vertragspoker. Somit drängt sich die große Frage auf, ob der Klub diesmal überhaupt ein weiteres Jahr mit ihm verlängert?