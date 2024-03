Dornbirn stoppt Krise mit Derbysieg in Bregenz

Der kriselnde FC Dornbirn hat im Kampf um den Klassenerhalt in der 2. Fußball-Liga ein kräftiges Lebenszeichen abgegeben. Die Dornbirner triumphierten nach davor elf Niederlagen in Serie am Sonntagvormittag im Vorarlberg-Derby beim Lokalrivalen Schwarz-Weiß Bregenz mit 4:1 (2:1). Die Dornbirner liegen als Vorletzter nun drei Punkte vor Schlusslicht SKU Amstetten und gleichauf mit dem Zweitteam von Sturm Graz. Bregenz ist weiter Sechster.