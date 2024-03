Wie sorgen Sie für die Zukunft vor?

Sowohl der Goldpreis als auch der Bitcoin-Kurs stiegen in den vergangenen Tagen auf ein neues Allzeithoch. Gleichzeitig erreichen auch die Aktienmärkte sowohl in Europa als auch in Nordamerika neue Höchstwerte. Und dank weiterhin hohem Leitzins locken viele Banken mittlerweile sogar mit Zinsen aufs Tagesgeld.