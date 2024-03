„Hochzeit“ für Gold & Bitcoin

Am Donnerstag erreichte Bitcoin, das digitale Gold, mit 73.794 Dollar wieder einmal ein neues Allzeithoch. Wer vor vier Jahren investiert hat, freut sich über ein Plus von 1166 Prozent. Aus 10.000 Dollar wurden 116.600. Wer meinem Rat, Bitcoin in sein Portfolio einzustreuen, erst vor acht Wochen gefolgt ist, erzielte noch immer stolze 63,7 Prozent Gewinn. Auch das Allzeithoch von Gold steht seit Freitag der Vorwoche bei 2195 Dollar. Anleger konnten in den letzten vier Jahren somit eine Rendite von mindestens 43,5 Prozent erzielen.